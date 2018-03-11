Украинское гражданство заняло 91-е место в рейтинге "ценности" компании Nomad Capitalist. Это на 21 пункт выше, чем в прошлом году. Всего оценивается 199 стран, передает со ссылкой на .

Свое место Украина разделила с Албанией, говорится в исследовании.

Рейтинг Nomad Passport Index базируется на основе пяти факторов гражданства. Это - безвизовые поездки (50% от общей оценки), система налогообложения (30%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (по 10%).

Наибольшие сдвиги произошли за прошедший год. Сегодня украинцы имеют безвизовый или упрощенный доступ к 114 стран. В первую пятерку вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

Россия оказалась на 87-м месте, Беларусь - на 127-м, Молдова - на 90-м, Грузия 96-м. Паспорт - на 35-м месте.

Наибольший рост мобильности в мире за год продемонстрировала Украина, которая в мае 2017 года оформила безвизовый режим со странами ЕС. В рейтинге компании HenleyPartners мы поднялись сразу на 16 позиций.

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