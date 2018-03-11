В Славянске Донецкой области во время упаковки посылки в офисе отделения экспресс-доставки курьер нашел гранату Ф-1.

Посылка предназначалась жителю Николаевской области, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, передает со ссылкой на .

В полицию поступило сообщение о том, что на одном из отделений экспресс-доставки при упаковке посылки выпал предмет, похожий на гранату

В отделение почты груз был доставлен курьером. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые эвакуировали всех присутствующих и до приезда взрывотехников оцепили место происшествия.

Изъятую гранату направили на экспертизу. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность отправителя.

Ранее сотрудники ликвидировали в Одессе сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия. Житель Одессы организовал поставки в различные регионы Украины оружия иностранного производства через почтовые отправления. Клиентов преступник подыскивал через Интернет, оружие отправлял заказчикам после полной предоплаты за электронной системой.

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