Журналистке телеканала NBC Меган Келли во время интервью нужно было спросить у президента РФ Владимира Путина, почему тот "все время лжет", отметил российский оппозиционный политик Владимир Милов. Милов: Она, видать, подпала под его вербовочный шарм Фото: Владимир Милов / Facebook "Она, видать, подпала под его вербовочный шарм каким-то образом", – предположил он.По мнению оппозиционера, с Путиным следует "разговаривать просто"."Господин Путин, а почему вы все время лжете? Каждое ваше слово – это ложь. Вы говорили, что российских солдат не было в Крыму, а потом сами же с гордостью рассказали, как сами отдали им приказ захватить Крым. Вы говорите, что в России экономический рост, а его нет. Вы говорите, что Россия борется с терроризмом, но крупнейший поставщик боевиков для ИГИЛ – Россия. Вы говорите, что стеной за семейные ценности, а сами с женой не живете, а о том, с кем вы живете, ничего не известно – известно только что вы публично целуете мальчиков в живот", – написал Милов.Оппозиционер считает, что Келли нужно было спросить у Путина, почему он "такой лжец", что нельзя верить 100 процентам его слов."Вот так, бл...ть, надо с ним разговаривать. А Меган Келли – слабачка", – подытожил Милов. https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1855660460405619 Интервью с Путиным телеканал NBC записывал 1-го и 2 марта.Российский президент, в частности, заявил, что не знает причины введения США санкций против РФ, что с 2000 года думает о своем преемнике, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда "несет пургу". Кроме того, Путин назвал президента США Дональда Трампа "более современным человеком". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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