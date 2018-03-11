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"Слабачка". Милов раскритиковал журналистку NBC, взявшую интервью у Путина
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11.03.2018 02:38
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Журналистке телеканала NBC Меган Келли во время интервью нужно было
спросить у президента РФ Владимира Путина, почему тот "все время
лжет", отметил российский оппозиционный политик Владимир Милов.
Милов: Она, видать, подпала под его вербовочный шарм Фото: Владимир
Милов / Facebook "Она, видать, подпала под его вербовочный шарм
каким-то образом", – предположил он.По мнению оппозиционера, с
Путиным следует "разговаривать просто"."Господин Путин, а почему вы
все время лжете? Каждое ваше слово – это ложь. Вы говорили,
что российских солдат не было в Крыму, а потом сами же с гордостью
рассказали, как сами отдали им приказ захватить Крым. Вы говорите,
что в России экономический рост, а его нет. Вы говорите, что Россия
борется с терроризмом, но крупнейший поставщик боевиков для
ИГИЛ – Россия. Вы говорите, что стеной за семейные ценности, а
сами с женой не живете, а о том, с кем вы живете, ничего не
известно – известно только что вы публично целуете мальчиков в
живот", – написал Милов.Оппозиционер считает, что Келли нужно
было спросить у Путина, почему он "такой лжец", что нельзя верить
100 процентам его слов."Вот так, бл...ть, надо с ним разговаривать.
А Меган Келли – слабачка", – подытожил Милов.
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1855660460405619
Интервью с Путиным телеканал NBC записывал 1-го и 2
марта.Российский президент, в частности, заявил, что не знает
причины введения США санкций против РФ, что с 2000
года думает о своем преемнике, что его
пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда "несет пургу". Кроме
того, Путин назвал президента США Дональда Трампа "более
современным человеком".
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