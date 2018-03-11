Репетитор из Одессы жестоко издевалась над учеников младших классов, приходили к ней заниматься.

Некоторые уроки записали на видео и выложили в сеть. С их помощью правоохранители нашли нарушительницу, передает со ссылкой на .

Относительно действий женщины было открыто уголовное производство, сообщила полиция Одесской области.

На опубликованном ролике видно, как репетитор требует у ребенка прощения, душит его.

"Какое дерьмо ко мне в дом приходит. А я должна его учить ", - добавляет женщина.

Занятия проходили в Беляевском районе Одессы в 2016 году. Учительница призналась в содеянном.

Долгое время школьники боялись рассказывать о поведении репетитора. Родители некоторых учеников не верили в их нарекания.

"Родители не верили, пока не всплывло это видео. Я увидела - мне плохо стало. Я сразу вспомнила, как я своему ребенку не верила, когда она приходила в слезах - я ее все равно отправляла на эти занятия", - рассказала Елена Тютюнник.

"Досудебное следствие продолжается. Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года ", - написала местная полиция на странице в Facebook.

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