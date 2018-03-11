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Латынина: В ближайшем будущем увидим изобилие голливудских фильмов, в которых главным злодеем будут страшные русские
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11.03.2018 03:25
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Современная Россия "изо всех сил" играет роль кинозлодея, и об этом
Голливуд может снимать фильмы, считает российский публицист Юлия
Латынина. Латынина: Теперь мы получим свою минуту славы Фото:
Leonid Latynin / Facebook "Мое предсказание – что в ближайшем
будущем мы увидим просто изобилие голливудских фильмов, в которых
главным злодеем – потому что злодей – это
кинематографичная вещь, с чем-то надо бороться – и, конечно,
это будут страшные русские. И заметим, что этого не было при
"совке", потому что в Голливуде было много скрытых коммунистов, и
про "совок" они не ставили. Но теперь, в общем, мы получим свою
минуту славы", – заявила она.По словам журналистки, Россия
"изо всех сил" играет роль кинозлодея."Мы обещаем послать к берегам
США ядерные субмарины, у нас происходят эти истории – Скрипаль
умирает в Лондоне, то Литвиненко – полоний… А, с другой
стороны, в Голливуде образовался резкий недостаток злодеев, и
исламские террористы, заметим, больше не злодеи", – отметила
Латынина.1 марта во время обращения к Федеральному собранию
Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной
энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета",
которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в
конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на
вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс
"Кинжал", началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы
Кремля показали видео с пробными запусками ракет и
анимационные ролики с моделированием поражения условных
целей.66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4
марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции
Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская
полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения,
спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля,
вплоть до снижения уровня представительства на футбольном
чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к
инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.
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