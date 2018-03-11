В Харькове 46-летний прежний милиционер организовал сбыт наркотического средства "Трамадол", передает со ссылкой на .

Правоохранители обнаружили в его доме 160 кг наркотиков. Этого бы хватило на суточное обезболивания более 300 тыс. больных, сообщает полиция Харьковщины.

"Следует отметить, что один грамм наркотического вещества члены указанного группировки сбывали за 200 гривен. То есть по ценам "черного" рынка стоимость изъятой партии трамадола превышает 32 миллиона гривен ", - сообщили правоохранители.

Пенсионер занимался оптовой реализацией крупных партий "трамадола". Он ранее работал в службе борьбы с экономической преступностью области.

Правоохранители устанавливают, откуда торговцы брали наркотики.

В Харькове сбытом наркотиков занимались действующие офицеры Управления патрульной полиции города.

Сеть реализации наркотиков патрульными полицейскими, организовал неработающий локальный житель, изготовление и фасовка психотропных веществ проходило в его квартире. Сбыт наркотиков происходил из действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова.

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