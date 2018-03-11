В городе Йонтвилл в Калифорнии нападающий захватил дом ветеранов. Стало известно, что его он и трое заложниц нашли мертвыми.

В доме в течение нескольких часов продолжалось противостояние нападающего с полицией. Неизвестный мужчина вошел в здание с винтовкой, передает со ссылкой на .

В полиции говорят, что около 18:00 по местному времени - север по , полицейские обнаружили трех погибших женщин, а также нападающего.

Три женщины, вероятно, были работниками центра. Личность нападавшего не установлена, и пока неизвестно, имеет ли он какие-либо отношения с кем-то из жертв.

Дом ветеранов является одним из крупнейших в Соединенных Штатах, там проживали около тысячи ветеранов, которые служили в американских войсках в ряде конфликтов вплоть со Второй мировой войны. Он расположен в винном регионе Napa Valley, к северу от Сан-Франциско.

Вооруженный мужчина захватил заложников в доме ветеранов Напа Вэлли, на севере штата Калифорния 9 марта. На территории рядом с домом ветеранов проходило собрание участников программы для военнослужащих с посттравматическими расстройствами после боевых действий в Ираке и Афганистане. На нем присутствовали от 10 до 15 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира