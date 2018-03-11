Ежегодно тысячи эмигрантов платят торговцам людьми за то, чтобы их контрабандой провезли из Африки в Европу. Корреспондент CNN Нима Ельбагир решила оказаться внутри системы транзита нелегалов через континент, передает со ссылкой на .

На людей ждет дорога через всю Африку. Женщинам и детям грозит многократное сексуальное насилие. В конце пути они могут попасть в рабство, рассказывает CNN.

Путешествие начинается с нигерийского штата Эдо - крупнейшего центра нелегалов и их проводников. Ежегодно оттуда вывозят десятки тысяч мигрантов. Это беженцы, убегающие от экономической разрухи и военных конфликтов. Они ищут лучших возможностей в Европе. Большинство из них продали все имущество, чтобы собрать деньги на путешествие.

Вместе с командой Нима поселилась в местной гостинице. Здание в розовых цветах, увешанное мигающими люминесцентными лампами, является также местным борделем.

Здесь контрабадисты человеческим товаром действуют в открытую. Овеке - локальный брокер. Сводит нелегалов с организаторами человеческого трафика. Нима и продюсер CNN Лилиан Лепосо изображали из себя состоятельных женщин, которые хотят нелегалами попасть в Италию, а оттуда - в Лондон. Заказали "VIP-тур". За эту услугу Овеке взял 500 тыс. найра - $ 1,4 тыс. Контрабанда женщин стоит дороже, чем маленьких детей. Это связано с рисками, которые ждут их.

"Контрабандисты задали нам лишь несколько вопросов. Их в основном интересовали наши деньги", - рассказывают журналисты.

Настоящий план заключался в том, чтобы заключить с преступниками сделку, поехать в сторону северных штатов и выйти по дороге - когда исчезнут с глаз контрабандистов. Преступники используют общественный транспорт - так местной власти труднее отследить перемещения нелегалов. Сообщники, которые действуют по всей стране, пересаживают их из одного автобуса на другой, иногда подвозят на своих авто.

Перед отправкой Овеке дает Нимае призервативы. Местные называют их "золотое кольцо". Пусть просто будет в сумке, говорит. Женщин могут изнасиловать во время путешествия. Чаще только это случается в Ливии. Иногда контрацептивы не помогают - женщины беременеют.

"Ты встретишь людей в Ливии, у которых будет то, что тебе нужно. Ты должна сделать так, чтобы они были благосклонны к тебе. Не говори мне, что не знаешь, что это значит, - объясняет Овеке. - И не рыпайся, если тебя насилуют. Доверься Богу ".

Почти половина опрошенных 122 эмигрантов - женщин и детей - сталкивались с сексуальным насилием во время путешествия, говорят журналисты. Некоторые - несколько раз и в разных городах. Количество женщин, которые добираются до Италии, тем не менее постоянно растет. В 2012-м их было 87, в 2016-м - более 11 тыс.

Журналистке удается покинуть автобус вскоре после отправления. Выходит на окраине города. Там в авто ждет съемочная группа.

"Удивительно, что это происходит так нагло, так открыто. Что они используют общественный транспорт. Во время каждого этапа путешествия меня могли домагаться и изнасиловать. Удивительно, что люди решают так рисковать, лишь бы попасть в Европу", - говорит Нима.

Отснятый материал журналисты передали нигерийской власти. Получили официальный ответ:

"Мы активно вовлечены в процесс расследования и открыли несколько уголовных дел. Мы обнаружим и накажем всех виновных. Торговля людьми в Эдо связана не только с экономическими проблемами или недостаточным развитием страны. Она имеет глубокие традиции, которые надо искоренить и уничтожить".

Ливия в последнее время ввела строгие запреты на пересечение границы. Это означает, что значительное количество нелегалов останется в руках проводников. Они обещают перевести через границу. Обманом заставляют отдать им деньги, а потом продают в рабство. Корреспонденты американской телекомпании CNN стали свидетелями того, как двое мужчин продали за 1200 ливанских динаров - почти $ 800 - по $ 400 за каждого. Больше только платят за высоких сильных мужчин, способных к тяжелому физическому труду на полях или строительстве.

В аэропорту в правоохранители задержали 46-летнего иностранца, который вывозил в Испанию женщин и продавал в сексуальное рабство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области. "46-летний гражданин соседнего государства организовал международный канал торговли людьми. Злоумышленник осуществлял вербовку украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Испании. Оперативники задержали подозреваемого в столичном аэропорту, когда он пытался переправить трех молодых женщин за границу", - сообщили в полиции.

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