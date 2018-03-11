Во Львове в двухэтажном жилом доме 7 марта были обнаружены тела 3 человек и мертвая собака, передает со ссылкой на .

Инцидент произошел на ул. Сыгнивка, 46-А, сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

В квартире на первом этаже обнаружили тело 52-летнего мужчины, в квартире на втором этаже мертвых супругов - 62-летних мужчину и женщину, в квартире также была мертвая собака.

"На месте работают соответствующие службы. Причины происшествия выясняются. Отопление в доме, в котором только 8 квартир, печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка. Поэтому, предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом", - отмечается в сообщении.

В одном из частных домов Бердичева погибли 8 человек. Согласно имеющейся информации, в квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев жилья, двоих их детей, 1990 г.р. и 1997 г.р., двоих внуков - мальчику было 3 года, девочке должно было в марте исполниться год. Кроме них, между погибших также девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам.

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