|Украинцы пикетировали итальянское посольство в Испании
|11.03.2018 06:07
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9 марта украинцы в Мадриде под посольством Италии в требовали освобождения из итальянской тюрьмы сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
Его подозревают в причастности к убийству итальянского фотожурналиста Андреа Роккели по зфабрикованимы и не подтвержденным данным, передает со ссылкой на .
Звучали слова поддержки украинским и испанском языках, жизненный путь украинского воина, призывы к немедленному освобождению и главное к честного расследования и решения итальянского суда, найти виновных и доказать невиновность нацгвардийця Виталия Маркива, пишет Український погляд.
Во время акции, вместе с представителями Национальной полиции и Национальной гвардии, сопровождавших в посольство было переданную Послу Италии в Испании Стефано Саннино обращение о справедливом итальянский суд и освобождение украинского солдата Виталия Маркива.
Виталий Маркив был задержан 30 июня 2017-го в качестве подозреваемого в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккели по зфабрикованимы и не подтвержденным данным, пишет Украинская по-смотрение.
Маркив служит в батальоне им. Кульчицкого заместителем командира взвода.
"Я считаю, что это незаконно, я его знал не только по батальону, я его знал с Майдана. 2 мая 2014 в четыре утра был штурм Славянская нашим батальоном, третьим полком специального назначения, а также 95-й бригадой, в результате чего был окружен Славянск ", - рассказал Антонищак.