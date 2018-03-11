Суд приговорил к семилетнему тюремному заключению предпринимателя Мартина Шкрели по обвинению в мошенничестве.

Об этом передает Reuters, передает со ссылкой на .

Решение суда было связано с делом о мошенничестве с ценными бумагами в двух хедж-фондах бизнесмена - MSMB Capital и MSMB Healthcare. Прокуратура постановила, что Шкрели нелегально вывел активы основанной им фармацевтической компании Retrophin для выплат обманутым инвесторам обоих фондов.

Прокурор установил, что Шкрели подписывал бумаги по фонду "задним числом", когда в 2011 году MSMB потерял все активы и рисковал остаться без инвесторов.

Более того, предприниматель выдавал себя за разных людей, представляясь то выпускником Колумбийского университета, то студентом, бросивших университет ради карьеры.

Бизнесмен отказался признать вину и отметил, что судья и присяжные будут извиняться перед ним в будущем.

Мартин Шкрели - американский предприниматель. Соучредитель хедж фонда MSMB Capital Management, соучредитель и прежний CEO биотехнологической компании Retrophin, основатель и прежний CEO компании Turing Pharmaceuticals.

Получил прозвище "наиболее ненавистного бизнесмена " в 2014 году, когда компания Retrophin выкупила права на редкие лекарства для лечения ВИЧ. Также эти лекарства необходимы онкобольным. Он повысил цены на препарат в 56 раз - с 13 до 750 долларов и заявил, что увеличил бы цену еще, если бы мог.

Шкрели выкупил альбом рэп-группы Wu-Tang Clan за 2 миллиона долларов, который находится в единственном экземпляре. Затем бизнесмен приобрел права на альбом Канье Уэста, но при этом заплатил 15 млн долларов мошеннику вместо настоящего рэпера.

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