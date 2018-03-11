



В той час як за життям Лесі Нікітюк слідкує 1,6 мільйона шанувальників, сама зірка рідко розповідає, ким захоплюється у мережі і хто здатен її надихати. Втім, напередодні Нікітюк підняла тему соцмереж, розповівши, чому досі веде свій блог.



"В моїх підписках багато людей, у яких є чому повчитися. Наприклад, у Дженіфер Лопес як завжди залишатися молодою і красивою в свої 47, Вікторії Бекхем – як бути матір'ю чотирьох дітей і залишатися на висоті, маючи при цьому класну фігуру і мужчину поряд. А К'яра Ферраньї – моя однолітка, красива, стильна, чекає дитину і при цьому продовжує робити кар'єру! Ух, жінки, надихаєте ви мене!" – говорить зірка.



Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 10 Бер 2018 р. о 8:26 PST







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