Глава украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан в 2004-2005 годах создал несколько издательских и полиграфических предприятий, которые за деньги из России издавали пророссийские агитационные материалы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

Рубан принимал участие в создании издательско-полиграфической группы, в которую вошли ООО «Издательство «Киевская Русь «(2004), ООО «Журнал «Радуга» (2004), ООО «Полиграфический центр «Киевская Русь» (2005), ООО «Рекламное агентство «Нестор», ООО «Открытый русский университет им. М. И. Костомарова» (2008), ООО «Редакция детского журнала «Соняшник» (2008).

Данные компании финансировались за счет грантов от правительства Москвы, «Россотрудничества», а также фондов им. Ельцина и Долгорукого. Эти деньги Рубан якобы тратил на издание и распространение учебников и пропагандистской литературы о России и ее президенте Владимире Путине.

В 2013 году Рубан начал работать в организации «Украинский выбор». В этой организации он распространял идеи федерализации Украины, вступления государства в Таможенный союз и отказа от европейской интеграции.

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С сайта «Украинский выбор» удалили материалы Рубана, но они сохранились в кэшированных версиях, отметили в СБУ.

Спецслужба называет Рубана политическим проектом России.

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