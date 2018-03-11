|Европейская страна заговорила о грядущей войне с Турцией
|11.03.2018 08:34
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Министр обороны Греции Панос Каменос считает, что последние инциденты с участием Турции является свидетельством нестабильности и крайней напряженности в двусторонних отношениях.
«Греция очень близка к роковому столкновению с Турцией» — сказал Каменос, вспоминая о многочисленных нарушениях греческого воздушного пространства и территориальных вод. Об этом сообщает Ekathimerini, информирует svodka.net.
«Мы обязаны защищать свою территорию, которая не просто греческая, а и европейская», — подчеркнул министр.
Отношения между Турцией и Грецией еще более обострились после того, как в Турции в качестве пленных были задержаны двое греческих солдат. Сейчас судебная власть Турции пытается определить, случайно или умышленно греческие солдаты пересекли границу страны.
Ранее главный суд Греции отказал Турции в экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке переворота 15 июля 2016 года, получивших в Греции политическое убежище.
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