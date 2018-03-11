Проблема завершения войны на востоке Украины заключается не в содержании Минских договоренностей, а в их реализации.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, который в ближайшее время посетит Украину, заявил, что проблема завершения войны на востоке Украины заключается не в содержании Минских договоренностей, а в их реализации. Об этом он заявил во время дискуссии на Брюссельском форуме, сообщает «Укринформ».

«Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы», – отметил спецпредставитель США.

Он отметил, что Россия, несмотря на Минские соглашения, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих военных органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.

«Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране», – подчеркнул Волкер.

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