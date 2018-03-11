Украинец Максим Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке
сидя на 15 километров между спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата. Яровой победил в лыжной гонке Фото:
EPA Он стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке сидя на 15
километров между спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата.Второе место занял американец Даниэль Кноссен,
третье – южнокореец Син Йо Юн.В этой гонке Украину представлял
также Тарас Радь. Он занял седьмое место.В первый день Паралимпиады
украинцы завоевали золотую, серебряную и три бронзовые
медали.Сборная Украины занимает пятое место в общем
медальном зачете с шестью медалями.Соревнования в
Пхенчхане продлятся до 18 марта. Украину на
Играх представляет 31 спортсмен.
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