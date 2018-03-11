Украинец Максим Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке сидя на 15 километров между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Яровой победил в лыжной гонке Фото: EPA Он стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке сидя на 15 километров между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Второе место занял американец Даниэль Кноссен, третье – южнокореец Син Йо Юн.В этой гонке Украину представлял также Тарас Радь. Он занял седьмое место.В первый день Паралимпиады украинцы завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали.Сборная Украины занимает пятое место в общем медальном зачете с шестью медалями.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта. Украину на Играх представляет 31 спортсмен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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