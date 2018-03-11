|В Киеве нацгвардеец спешил на помощь сбитому пешеходу и сам угодил под колеса (ВИДЕО)
|11.03.2018 08:50
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В Киеве воин Нацвардии был сбит машиной, когда спешил на помощь попавшему под колеса пешеходу.
Об этом сообщает в Facebook общество dtp.kiev.ua, информирует svodka.net.
Инцидент произошел вечером 10 марта на Набережном шоссе. Volkswagen Passat, двигаясь от Дарницкого моста в сторону моста Патона, сбил пешехода, который пытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте.
Буквально через 10 минут, на помощь мужчине с противоположной стороны улицы побежали трое нацгвардейцев в жилетах. Одного из них сбил Volkswagen Transporter, водитель которого даже не притормозил рядом с местом ДТП.
Оба пострадавших были госпитализированы.
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