В Киеве нацгвардеец спешил на помощь сбитому пешеходу и сам угодил под колеса (ВИДЕО) В Киеве воин Нацвардии был сбит машиной, когда спешил на помощь попавшему под колеса пешеходу. Об этом сообщает в Facebook общество dtp.kiev.ua, информирует svodka.net. Инцидент произошел вечером 10 марта на Набережном шоссе. Volkswagen Passat, двигаясь от Дарницкого моста в сторону моста Патона, сбил пешехода, который пытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте. Буквально через 10 минут, на помощь мужчине с противоположной стороны улицы побежали трое нацгвардейцев в жилетах. Одного из них сбил Volkswagen Transporter, водитель которого даже не притормозил рядом с местом ДТП. Оба пострадавших были госпитализированы. Читайте: В Индии мотоповозка стала причиной нелепой смерти пешехода (ВИДЕО)

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