За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных
сил Украины, сообщили в штабе АТО. По информации штаба АТО, боевики
продолжают обстреливать позиции ВСУ, несмотря на договоренность о
прекращении огня Фото: ЕРА пресс-центр штаба АТО.Отмечается, что
боевики продолжают нарушать договоренность о прекращении огня.На
луганском направлении враг обстрелял из гранатометов и стрелкового
оружия позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных
пунктов Новгородское и Малиновое, из минометов калибра 82 мм –
Катериновку.В Донецкой области под обстрел из крупнокалиберных
пулеметов и стрелкового оружия попали опорные пункты близко
Водяного. Из минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели
огонь по защитникам Богдановки.Всего за минувшие сутки
зафиксировано пять обстрелов позиций ВСУ."В результате вражеского
огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего
доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая
медицинская помощь", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие,
но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя
попытка ввести режим прекращения огня на
Донбассе провалилась 5 марта 2018 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира