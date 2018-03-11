Участник антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, которого пытались завербовать российские спецслужбы, рассказал, как столкнулся с вербовкой.

Об этом он сообщил изданию передает

"В 2014 году Николай (имя и некоторые детали повествования героя изменены ради безопасности - ред.) присоединился к формированию военного подразделения для участия в АТО. Тогда же им заинтересовались наши спецслужбы - первый контакт через социальные сети - собеседник сказал, что работает с разведкой и предложил встречу. В дальнейшем стороны договорились держать связь. С российским вербовкой Николаю пришлось столкнуться чуть позже", - говорится в материале.

Отмечается, что до момента предложения работать на российские спецслужбы Николай общался с девушкой-вербовщицей не менее шести месяцев. Она сначала делала странные намеки, а потом открыто предложила сотрудничество под предлогом того, чтобы вытащить его товарища из российского плена.

"При этом из разговора я узнал, что мой товарищ на самом деле сотрудничает с российскими спецслужбами, а информация о его похищении из Украины - фейк, то есть легенда", - рассказал Николай.

Уточняется, что мужчине предлагали "помощь по жизни": деньги и гарантии безопасности родственникам, которые живут на оккупированных территориях. Кроме того, вербовщица заверяла, что его сделают народным депутатом, если будет выполнять все задания.

"По всем их расчетам, я должен был на это согласиться. Но они не знали, что я был знаком с СВРщиком (сотрудником Службы внешней разведки, - ред.). Я, конечно, сразу позвонил ему и все рассказал. Мы встретились на следующий день с его руководителем. Они посоветовали мне соглашаться, а сами планировали все документировать", - добавил Николай.

Так, мужчина согласился на сотрудничество с российскими спецслужбами, но никаких документов не подписывал. Вскоре ему назначили встречу с руководителями вербовщицы из Кремля в третьей стране.

"Дали тестовое задание - определенными действиями расшатывать ситуацию в Украине. Я вернулся домой и сразу все рассказал нашей службе внешней разведки", - рассказал Николай.

По его словам, он так и не выполнил эту задачу, поскольку его главной целью для спецслужб была работа на "сенсационное и долгожданное" возвращение в Украину товарища, который на самом деле сотрудничал с Россией.

Николай добавил, что через некоторое время ему дали новое задание.

"Я должен был помочь российской спецгруппе похитить определенного человека. Моя задача была его выследить и указать на него. За это мне обещали несколько десятков тысяч долларов", -сказал он.

Мужчина уточнил, что сообщил обо всем украинским специалистам.

"Они посоветовали брать предоплату. Это не тот ответ, на который я рассчитывал от наших спецслужб. Я ожидал, что они скажут: "Соглашайся, группа зайдет, мы ее упакуем". А они этого не сказали. Поэтому я решил вообще больше не реагировать ни на одних, ни на других - ушел в подполье. С тех пор я не контактировал россиянами ни разу. А того человека, которого я должен был отследить, позже убили. На мирной территории", - подытожил Николай.

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