24 июня 1934 года большевистская власть перебралась из Харькова в . О соответствующем решении ходатайствовал лично "товарищ Сталин". За 14 лет до этого Ленин называл такие планы "ерундой", передает со ссылкой на .

Идею перенести центр Советской Украины не обусловили экономический, культурный или инфраструктурное развитие Харькова. Тогда в "первой столице" работали всеукраинские государственные учреждения, бурлили культурная и научная жизнь. Основная причина была другая - идеологическая.

"Основная цель переноса столицы была в том, чтобы лишить народ памяти. И радикальная "хирургия" казалась единственным спасением. Ведь этот город хранил еще совсем свежие воспоминания и о величественной УНРовской манифестации у священный Софии, и о многотысячных колоннах под желто-голубыми флагами, и о чтении универсалов Центральной Рады", - написала доктор филологических наук Вера Агеева.

Тогдашняя власть хотела быть ближе к аграрным районам Правобережья, пытаясь скрыть последствия ею же организованного голода.

23 июня власть провожали на харьковском вокзале. Второй секретарь ЦК Компартии Украины Павел Постышев заверил, что Харьков навсегда остается надежным тылом советского государства. По случаю этого события в состоялись громкие торжества и военный парад.

Город обустраивали поспешно: новоприбывших чиновников негде было селить. С нуля пришлось строить правительственные здания - так появились помещения Кабмина, Администрации Президента, Верховной Рады.

Удобной для размещения правительственного квартала большевикам показалась Михайловская площадь. Проекты застройки подали четверо архитекторов, три из которых предусматривали снос Михайловского златоверхого монастыря. В результате конкурса победил архитектор Петр Юрченко - и в 1936 году храм был взорван.

Впрочем, масштабная реконструкция площади так и не решила вопроса правительственных зданий в . Успели осуществить лишь часть грандиозного замысла, сведя здание для НКВД (сейчас помещение Министерства иностранных дел). По плану, такое ​​же симметричное здание должны были возвести для Совнаркома УССР, фуникулер заменить на лестницу, а лицом к Днепру поставить 75-метровый памятник Ленину.

14 мая признали Иерусалим израильской столицей, перенеся туда свое посольство из Тель-Авива. В день открытия жители Палестины собрались со своей стороны в полукилометре, вооружившись взрывными устройствами и бросая "коктейли Молотова" в сторону Израиля.

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