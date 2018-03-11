|Monatik "перетворився на міньойна" у турне Америкою (ФОТО)
|11.03.2018 09:13
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Співак Monatik мав провести турне США ще восени, втім, тоді йому з якоїсь причини не видали візу, тож концерти довелося перенести і днями зірка стартував з виступами, при цьому встигаючи відпочивати та хвалитися прогулянками.
"Враження – наше натхнення. Їхати довелося довго. Вранці і вночі незнайомою місцевістю. Я опинився в Спрінгфілді, потім на шоу Джиммі Феллона, далі переживав за Людину-Павука, Кінг-Конга, Гаррі, Бамблбі. Перетворився на Міньйона. Пірнав, літав, падав, стріляв, кричав, плакав, сміявся, чаклував, боявся, захоплювався, заблукав, знайшовся, сміявся, сміявся, бурчав, сміявся, тікав, рятував і дивився на найщасливіші обличчя", - ділиться співак в мережі з фанами.
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