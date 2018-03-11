В субботу, 10 марта, международные спасатели и береговая охрана Ливии перехватили в Средиземном море неподалеку от берегов страны три лодки с нелегальными мигрантами, направлявшимися в Италию. Об этом сообщил официальный представитель береговой охраны Ливии Аюб Касим, передает Reuters .

В первой поврежденной надувной лодке, обнаруженной к западу от столицы Триполи находилось 125 людей. Вторую лодку задержали к востоку от Триполи, на ее борту находилось 112 человек, третья лодка с 98 мигрантами на борту была перехвачена близко от границы Ливии с Тунисом.

Поврежденная надувная лодка была перехвачена спасателями примерно в 21 миле от побережья к западу от Триполи, когда она уже почти полностью погрузилась под воду. Более половины мигрантов на судне были нигерийцами, остальные - из других стран Африки и двое палестинцев.

Как сообщал svodka.net ранее, американский суд признал иммиграционный приказ президента Дональда Трампа нарушением Конституции страны.

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