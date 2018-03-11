Максим Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров. Спортсмен завоевал вторую золотую награду для страны.

svodka.net/

Второй день на Паралимпийских играх в Пхенчхане стал не таким насыщенным, как предыдущий для Украины – наши спортсмены были представлены только в одной гонке. Но выступили украинцы в ней качественно, информирует svodka.net.

Лыжник Максим Яровой завоевал вторую золотую награду для Украины. Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Тарас Рудь в этой дисциплине занял 7-е место.

Читайте: ООН: Украина может остаться без черноземов

Для Ярового это четвертая награда на Паралимпиадах и первое «золото». Четыре года назад в Сочи Максим выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.

Таким образом, в активе сборной Украины уже 6 наград — 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира