|Паралимпийские игры – 2018: Украина завоевала второе золото
|11.03.2018 09:28
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Максим Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров. Спортсмен завоевал вторую золотую награду для страны.
svodka.net/
Второй день на Паралимпийских играх в Пхенчхане стал не таким насыщенным, как предыдущий для Украины – наши спортсмены были представлены только в одной гонке. Но выступили украинцы в ней качественно, информирует svodka.net.
Лыжник Максим Яровой завоевал вторую золотую награду для Украины. Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Тарас Рудь в этой дисциплине занял 7-е место.
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Для Ярового это четвертая награда на Паралимпиадах и первое «золото». Четыре года назад в Сочи Максим выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.
Таким образом, в активе сборной Украины уже 6 наград — 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.