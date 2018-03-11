У боевика, которого задержали украинские военные, обнаружили автомат АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией, рассказали в штабе АТО. Боевика передали компетентным органам Скриншот: Прес-центр штабу АТО / Facebook "После неприцельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", – рассказали в штабе.Боевика передали компетентным органам. https://www.facebook.com/ato.news/videos/1882850898392374/ Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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