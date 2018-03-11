У боевика, которого задержали украинские военные, обнаружили
автомат АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича,
выданный российской оккупационной администрацией, рассказали в
штабе АТО. Боевика передали компетентным органам Скриншот:
Прес-центр штабу АТО / Facebook "После неприцельного обстрела
противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между
наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным
действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем
обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря
Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", –
рассказали в штабе.Боевика передали компетентным органам.
https://www.facebook.com/ato.news/videos/1882850898392374/
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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