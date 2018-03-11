В воскресенье, 11 марта, в Великобритании в ресторане города Солсбери нашли следы нервно-паралитического вещества, которое было использовано при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщило BBC.

Согласно информации криминалистов, следы вещества нашли в той части ресторана Zizi, где Скрипаль и его дочь Юлия ели незадолго до отравления. Следователи утверждают, что никому из посещавших в то же время ресторан опасность не грозит.

Также уточняется, что сам ресторан опечатан и закрыт для посещения, как и дом Скрипаля, паб Bishopʼs Mill и скамейка в парке, где были обнаружены пострадавшие.

Известно, что военнослужащие британской армии эвакуировали полицейские машины, кареты скорой помощи и другие зараженные предметы в Солсбери. Зараженные транспортные средства и предметы свозятся в военную лабораторию в Портон Дауне.

Напомним, полковника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании, где они жили, 4 марта. Сейчас они находятся в реанимации. Полиция Великобритании установила уже более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-шпиона Скрипаля.

Как сообщал svodka.net ранее, в Пакистане женщина, отравив молоко ядом, пыталась убить своего мужа, но в результате молоком отравилось 15 человек.

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