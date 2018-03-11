После послания Путина сенаторы США просят Госдеп безотлагательно начать разговор с Москвой

Дмитрий Родионов

Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Материал комментируют: Игорь Шатров Станислав Бышок

Группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией разговор по стратегической стабильности. Явно не случайно это произошло после заявлений президента Владимира Путина о разработанном в России новом ракетном оружии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что письмо подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки, а также независимый сенатор, прежний кандидат на пост президента США в 2016-м году, уступивший по итогам праймериз Хиллари Клинтон Берни Сандерс. «Стратегический разговор между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены Договором о сокращении наступательных стратегических вооружений (СНВ-3) и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты», — говорится в документе. Поэтому, считают авторы, США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.

Кроме того, сенаторы убеждены, что Россия должна повысить транспарентность в сфере нестратегического ядерного оружия. И что по этому вопросу с ней также необходимо вести разговор. Авторы письма напомнили, что сенат еще при ратификации договора СНВ-3 с Россией в 2010 году призывал администрацию США начать переговоры, которые бы «обезопасили и сократили тактическое ядерное оружие поддающимся проверке образом».

«Попытки администрации Обамы договориться по этому классу вооружений встретили сопротивление со стороны России. Однако даже в отсутствие политического пространства для официального соглашения или обязывающего договора с Россией мы призываем госдепартамент обсудить пути повышения транспарентности в отношении нестратегических ядерных вооружений», — подчеркивается в документе.

Кроме того, сенаторы отметили, что, по их мнению, Москва нарушила СНВ-3, а также Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По мнению сенаторов, Госдепартамент США должен найти новые способы взаимодействия с Россией, чтобы выработать совместные механизмы по обеспечению мира на планете.

На инициативу американских парламентариев уже отреагировали их российские коллеги. Так председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев увидел в данном письме признаки позитивных сдвигов в политике США. Он выразил надежду, что после подобного решения последуют адекватные и разумные изменения в политике США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности, поскольку «угрозы в современном мире для наших стран общие».

Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в комментарии РИА Новости заявил, что Москва готова к предметному профессиональному диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности после заявлений президента России Владимира Путина о новых вооружениях. При этом сначала нужно разобраться с претензиями двух стран друг к другу. А уже после -говорить об обновлении и продлении СНВ-3.

— Безусловно, обращение было услышано, — считает политический аналитик международной мониторинговой организации Станислав Бышок. — Иначе и быть не могло, учитывая, во-первых, статус России как великой державы, к которой в любом случае прислушиваются. А во-вторых — на позицию американских политиков повлиял сам характер прозвучавших из уст первого лица государства тезисов и иллюстративного материала к ним.

— «Стратегический разговор между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерных вооружений», — говорится в сообщении. А раньше такой разговор был менее актуален?

— За океаном предполагалось (во всяком случае, — публично), что ядерное преимущество в мировом масштабе по итогам Холодной войны оказалось на стороне США. И это состояние будет продолжаться неопределённо долго. Оказалось — не так.

С позиции Москвы, хитрый разговор и равноправное партнёрство РФ с США должны были прийти на смену военно-политическому противостоянию, оставшемуся в 1980-х гг. По мнению Вашингтона же «поверженная» Москва должна была встроиться в глобальный мировой порядок на условиях США. В Вашингтоне резонно предполагали, что говорить о равноправии победителя и побеждённого — просто абсурдно.

России, которой в силу многих причин не удалось вписаться в глобальный Запад, не оставалось ничего другого, кроме как накапливать силы для возвращения в мировую политику на своих условиях.

— Почему инициатива выдвинута именно демократами? Кто за ней стоит на самом деле?

— Демократы находятся в оппозиции к нынешней администрации и проводимой ей политике. Поэтому данная инициатива, ставящая под сомнение действия республиканского Белого дома, вполне объяснима.

Кроме того, в традиционном для США двухпартийном «разделении труда» за ВПК ответственны республиканцы, которые в контексте усиливающейся России будут лоббировать увеличение трат на оборону. В «вотчине» же демократов — финансовая сфера и транснациональные корпорации. Поэтому нынешняя инициатива нескольких сенаторов-демократов звучит более сдержанно, без призыва к немедленному «перевооружению» армейских бюджетов.

— Какой будет реакция Госдепа? Будут ли реальные действия в этом направлении?

— Госдеп примет обеспокоенность сенаторов к сведению и продолжит работать в направлении, которое указывает президент. В конце концов, если брать конкретику, которая содержится в обращении сенаторов-демократов, то она сводится к тому, что действовать в отношении Москвы нужно «тщательнее и осторожнее». А понятие «стратегического диалога» крайне размыто. Потому как, во-первых, не совсем ясно, чем отличается хитрый разговор от любых других диалогов, которые между двумя странами никогда и не прекращались. А во-вторых, есть определённое понимание, что для США удовлетворительность «стратегического диалога» будет заключаться в согласии РФ принять правила игры, предлагаемые Белым домом.

Но для Москвы «игра в поддавки» неприемлема.

— По мнению сенаторов, Москва нарушила СНВ-3 и Договор по РСМД. Американцы не первый раз обвиняют Россию в этом, не представляя никаких доказательств. Возможен ли разговор в таких условиях?

— Вполне. Взаимные обвинения Вашингтона и Москвы — это как раз вполне нормальный или, если угодно, — типичный фон, на котором развиваются отношения двух государств. Создаётся чувство, что единственные временные интервалы, когда обвинения затихают, — это личное общение президентов и Путина. Во всё остальное время наступают всяческие «нарушения СНВ-3», «кремлёвские хакеры» и пр.

— Сенатор Косачев увидел в этом позитивные сдвиги в политике США и выразил надежду, что после подобного решения последуют адекватные и разумные изменения в политике США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности. Согласны ли вы с таким прогнозом?

— Выводы об изменении политики США на основании письма четырёх (из ста) сенаторов кажутся несколько преждевременными. С другой стороны, представляется вполне очевидным и разумным, что, будучи великими державами, обладающими ядерным оружием, Россия и США в долгосрочной перспективе обречены на сотрудничество в деле обеспечения стратегической стабильности и коллективной безопасности. Москва призывала к этому часто.

— Традиционно демократы в меньшей степени милитаристы, чем республиканцы, — напоминает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. — Поэтому лично у меня не вызвало вопросов, почему именно сенаторы-демократы выступили с таким обращением к госсекретарю. В тоже время подобный демарш является и элементом не прекратившейся после выборов президента политической борьбы в США. Противники из стана Демократической партии ищут любой повод, чтобы уличить Трампа в неэффективной внешней политике.

— Почему, по мнению сенаторов, хитрый разговор между США и Россией стал актуальнее именно после послания Путина 1 марта? Почему он не велся раньше?

— Тут и демократы, и республиканцы вместе попали впросак. Американцы, действительно, находились в неведении относительно новейших разработок России в области вооружений. В чем — в чем, а в неуязвимости Америки они были уверены. Иначе демократы уже давно использовали бы эту карту в борьбе против республиканцев и лично Трампа.

— Сенаторы снова обвинили Россию в нарушении договоров. О чем тут можно говорить?

— Какие мантры произносят сенаторы, чтобы оправдаться перед «ястребами» в американском истеблишменте, не важно. Важно, что они при этом предлагают разговор.

— Какие меры может предпринять Госдеп? И пойдет ли он на первые шаги?

— Ждать смены настроений в Госдепартаменте не стоит как минимум до ноябрьских выборов в Конгресс, на которых Трамп рассчитывает укрепить свои позиции. Сейчас он является заложником ситуации и ограничен в миролюбивых маневрах. Любые его шаги навстречу Москве будут выглядеть как подтверждение связей с Россией. Но и милитаристская риторика тоже не станет гарантией успеха, потому что расширит пропасть в российско-американских отношениях.

По большому счету, политическим противникам Трампа выгоднее, чтобы отношения между Россией и США ухудшались. Впоследствии это будет представлено демократами как результат неудачной внешней политики администрации республиканцев.

Поэтому даже победа на выборах в Конгресс вряд ли изменит внешнюю политику США. Трамп хочет сохранить свой пост на второй срок и рассчитывает провести его уже без лишнего контроля со стороны парламентариев. А это значит, что ему придется смириться с ролью милитариста. Даже если он раньше и иначе представлял свою миссию.

— Верите ли вы в перспективы обновления российско-американских договоров? Насколько это будет сочетаться с планами Трампа нарастить ядерный потенциал США?

— Здравый смысл рано или поздно восторжествует. Но, мне кажется, период президентства Трампа войдет в историю российско-американских отношений как время самых непредсказуемых решений.

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