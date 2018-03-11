В Полтаве простились с погибшим в зоне АТО 20-летним героем (ВИДЕО) В Полтаве попрощались с погибшим в зоне АТО на Донбассе военнослужащим Владиславом Козченко.

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Соответствующее видео размещено на YouTube, информирует svodka.net. Почтить память солдата пришли родные, близкие, сослуживцы и неравнодушные жители Полтавы. Владислава Козченко похоронили на центральном городском кладбище на Аллее Героев. Полтавчанин Владислав Козченко погиб 6 марта в результате обстрелов позиций украинской армии под Авдеевкой – он получил несовместимое с жизнью осколочное ранение шеи. Читайте: В Полтаве 17-летний парень убил мать и выбросился из окна С 2017 года Владислав служил снайпером в 95-й Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригаде. Владиславу Козченко было 20 лет. У него остались мать и брат.



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