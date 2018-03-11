Высокоточный авиационный ракетный комплекс Кинжал предназначен для уничтожения наземных и морских целей и не имеет аналогов в мире, подчеркнули в Минобороны России.

Экипаж МиГ-31 российских воздушно-космических сил выполнил успешный учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса Кинжал, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что запуск прошел штатно и ракета поразила заданную цель на полигоне, информирует svodka.net.

В заявлении российского оборонного ведомства подчеркивается, что по итогам пуска удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели Кинжала. Также утверждается, что комплекс не имеет аналогов в мире.

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