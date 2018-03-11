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Невзоров: История с ракетой Путина красивая, но резковатая. Публику надо было готовить лет за 10, запретив физику
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11.03.2018 10:20
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После рассказа президента России Владимира Путина о новом
российском оружии люди разделились на верующих в ракету и не
верующих в ракету Путина, отметил российский публицист Александр
Невзоров. Невзоров: Там, где есть вера в Матронушку
Московскую, – там уже и ракета Путина, и искусственный
интеллект Фото: ЕРА "Сразу появилась категория лиц, верующих
в ракету. Вера ведь не приходит одна. Там, где есть
вера в Матронушку Московскую, – там уже и ракета
Путина, и искусственный интеллект... Напомню,
в Меланезии, в Тасмании туземцы строят самолеты
и ракеты из кокоса, обломков бамбука, пальм, соломы,
делают из кокосов наушники, из бамбука – антенны,
они убеждены, что всякие ракеты, самолеты изобретены духами
их предков, и белые люди просто нечестно ими пользуются
и управляют, и надо сильно верить, надо любить свою
родину, надо любить свое племя и исполнять свою
традицию – тогда эти ракеты полетят", – пояснил
он.Публицист отметил, что адепты карго-культа очень агрессивно
реагируют на заявление, что ракета не полетит."Появилось еще
разделение: есть верующие в ракету и не верующие
в ракету Путина. Вообще история с ракетой действительно
очень красивая, но то, что называется, резковато. Публику
к этому надо было бы готовить. Например, лет за 10
до этого объявления запретить вообще нафиг физику, изъять
всяких Ландау, Фейнманов, объявить их работы экстремистскими
и давать по 25 лет за хранение", – подчеркнул
Невзоров.Он добавил, что Путин все же смог воодушевить публику, а
не верующих в карго-культ "ничтожное меньшинство", и их
можно не принимать во внимание.1 марта 2018 года во время
обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал
о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и
"практически неограниченной дальностью полета", которая пока не
имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017
года.Также, по его словам, уже принят на
вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс
"Кинжал", началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы
Кремля показали видео с пробными запусками ракет и
анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.
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