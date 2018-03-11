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В Оболонском районе Киева подожгли часовню Московского патриархата
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11.03.2018 10:36
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Киевская митрополия Украинской православной церкви Московского
патриархата сообщила, что в ночь на 10 марта неизвестные разбили
окно в храме Преображения Господнего и подожгли здание. Неизвестные
разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм Фото:
mitropolia.kiev.ua "Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую
смесь и подожгли храм", – заявили в УПЦ МП.Инцидент произошел
в храме в честь Преображения Господнего, находящегося у
Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1 на улице
Автозаводской, 68.По факту поджога возбуждено уголовное
производство.В ночь на 25 января 2018 года пытались
поджечь Владимиро-Ольгинский храм УПЦ МП в центре
Киева .27 января двоих подозреваемых
архитекторов Александра Горбаня и Алексея
Шемотюка арестовали с правом залога в 2,2 млн грн. Задержанные
заявили, что своими действиями выражали протест против самозахвата
УПЦ МП земли у раскопок Десятинной церкви.3 февраля УПЦ МП провела
на улице Владимирской молебен против "захвата храма". В этот
же день состоялась акция в поддержку подозреваемых в
поджоге с лозунгами: "Архитекторов на волю!", "Россия, вон из
Украины!" и "Геть московського попа!".5 февраля Апелляционный суд
Киева отпустил Горбаня и Алексея Шемотюка на поруки 10
народных депутатов. В этот же день в Минкультуры заявили, что УПЦ
МП незаконно построила храм на территории Национального
музея истории Украины и поручила оспорить в суде
"противоправные действия религиозной общины УПЦ МП".
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