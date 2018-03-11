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"Йду у невелику відпустку": Лобода зізналась у вагітності (ФОТО)
11.03.2018 10:40
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Чутки про вагітність відомої співачки Світлани Лободи з'явилися ще на початку цього тижня і лише напередодні зірка, опублікувавши світлини з церемонії нагородження черговою музичною премією у Кремлі, показала животик і оголосила офіційно - вагітна!

"Я йду в невелику відпустку... Щоб записати для вас новий альбом і підготувати абсолютно нове шоу, яке ми покажемо вже в жовтні. А також я йду, щоб підготуватися до найважливішої події в житті кожної жінки... народження малюка. Для мене це велике диво", - написала співачка.

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Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Бер 2018 р. о 3:31 PST


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