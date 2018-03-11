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Хакеры украли в МИД Германии записи о переговорах с Украиной и Беларусью
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11.03.2018 10:44
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Хакеры, атаковавшие министерство иностранных дел Германии, украли
как минимум шесть документов, сообщило издание Spiegel. По
информации Spiegel, об атаке в Германии узнали от спецслужбы
дружественного государства в декабре 2017 года Фото: pixabay.com По
данным журнала, украли как минимум шесть документов.В
сообщении говорится, что сначала хакеры похитили документы по
Brexit. Похищение материалов, касающихся переговоров с Украиной и
Беларусью, происходило уже тогда, когда атаку обнаружили.Spiegel
пишет, что в совершении кибаратаки на компьютерную сеть
правительства Германии подозревают хакерскую группу Turla.
Правоохранители Германии считают, что она связана с Федеральной
службой безопасности РФ.Отмечается, что об атаке в Германии узнали
от спецслужбы дружественного государства в декабре 2017 года.О
кибератаке стало известно 28 февраля. Хакерам удалось проникнуть в
так называемую "информационную сеть Берлин–Бонн" (IVBB), которая
используется ведомством канцлера Германии, федеральными
министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и
Бундесратом. Серверы, которые подверглись атаке, считались особенно
надежно защищенными от нападений извне.Агентство dpa сообщало,
что к нападению причастна хакерская группировка Fancy Bears.
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