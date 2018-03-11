Министерство по делам ветеранов появится в Украине не ранее, чем через три-четыре месяца.

Об этом рассказал источник в Кабинете министров, информирует svodka.net.

«У нас проблема в том, что в свое время мы создали Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Затем полгода придумывали, чем это министерство будет заниматься. Сейчас нужно сделать наоборот: нужно сделать функционал для Министерства ветеранов. На это нужно три-четыре месяца. Ранее – нереалистично. И надо понять, будет ли министерство состоять из 20 человек или оно должно быть большим, забирает ли оно какие-то полномочия у Министерства оккупированных территорий или нет. Перспектива такая: где-то три-четыре месяца работаем над функционалом, затем в парламент будет внесено предложение создать это министерство, и парламентом будет назначен министр», — говорит источник.

Также он допустил преобразование Министерства оккупированных территорий.

«Может, оно сможет трансформироваться в Министерство ветеранов. В любом случае нужна открытая дискуссия. Гройсман поддерживает эту идею», — сказал источник.

Читайте: Ветераны заблокировали центр Киева: движение транспорта остановлено (ВИДЕО)

В свою очередь, участник боевых действий Эдмонд Саакян выразил сомнения в том, что Министерство ветеранов реально упростит жизнь тем, кто принимал участие в АТО.

«При нынешней власти, кто бы ни был у руля министерства, все равно это будет их человек, никто не допустит нормального и порядочного человека, АТОшника, чтобы отдать ему контроль. Следовательно, для нас ничего не поменяется. К примеру, подал я документы на 2 га земли – мне их вернули, а причем тут министерство, если вернул документы земельный кадастр? Министерство ветеранов – это же не единое окно, куда ветераны могут обращаться за решением своих проблем. Если проблемы возникают, то они все касаются абсолютно разных ведомств. Вне зависимости от существования ветеранского министерства, будем все равно ходить по абсолютно разным учреждениям, а толку тогда будет от министерства?», — считает ветеран АТО.

Однако нардеп от БПП Иван Винник полагает, что подобные рассуждения кроются в неосведомленности о будущем ведомстве.

Читайте: Составлен рейтинг регионов Украины по темпу строительства жилья

«Если бы им сказали, что, например, проведут перерасчет пенсий, конечно, они бы его поддержали. А так, если просто говорить, что создадут министерство, то они не поймут. Нужно эту идею оформить в виде проекта, который нужно представить правительству, опубликовать на сайте Кабмина, отметить, где краткосрочная, где долгосрочная стратегии, и публично это обсудить», — сказал нардеп.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира