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Собчак - Климкину: У кого из нас шизофрения?
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11.03.2018 10:52
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что удивлена
ответом министра иностранных дел Украины Павла Климкина на ее
обращение за разрешением посетить Крым. Собчак: Я – один из
немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что
события марта 2014 года – грубое нарушение международного права
Фото: ЕРА "27 февраля я обратилась в Государственную миграционную
службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в
Крым через украинский сухопутный близкий пункт, в соответствии с
законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014
года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская
обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой
проблемы. Именно следовательно я считаю для себя необходимым
безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой
территории – как и законов России, гражданином которой я
являюсь", – отметила она.Собчак добавила, что заниматься в Крыму
агитацией не собиралась и предвыборной кампании там не
ведет."Однако в Крыму живут люди – украинские и российские
граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся
свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях
повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма
непременно стала предметом предвыборных дискуссий в России.
Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих
о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение
международного права", – заявила политик.Она подчеркнула, что
выступает за вывод российских вооруженных формирований с Донбасса и
за решение крымской проблемы в рамках международных норм."Тем более
удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных
дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в
моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не
хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства
в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти
воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему
их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом
соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна
оккупация Крыма и война на Донбассе, кто действительно действует в
интересах Путина, "ДНР" и "ЛНР"? У кого из нас шизофрения?" –
написала кандидат в президенты.Собчак напомнила, что ее внесли в
базу центра "Миротворец" за журналистскую поездку в Крым в
2014 году."Хочу напомнить: наша группа въехала в Крым 24 апреля, в
соответствии с действовавшим на тот момент соглашением об
упрощенном порядке пересечения границы между нашими странами. Закон
Украины о временно оккупированных территориях вступил в силу 27
апреля, и в течение 24 часов после этого мы покинули Крым. В
репортаже по итогам поездки, кстати, я ни единым словом не
поддержала оккупацию", – отметила она.По мнению Собчак, "эта
история показывает нам, насколько нелегко демонтировать систему,
сложившуюся на руинах советской империи"."Вот уже четыре года как
Украина твердо заявила о своем намерении стать свободной
европейской страной, но эта прогнившая насквозь система продолжает
огрызаться. Россия еще толком и не вступила на этот путь. Но я
уверена, что как бы ни сложилась наша история в ближайшие годы, по
этому пути мы рано или поздно пойдем вместе. Если мы не преодолеем
наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет. Но я
твердо верю, что у нас все получится", – резюмировала она.
https://www.facebook.com/sob4ak/posts/1459264497530194:0
6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за
разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики
Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым
со стороны материковой Украины, если она не посещала
полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в
России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ
обращения с просьбой о посещении аннексированного
Крыма.Климкин назвал запрос Собчак на посещение
Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно,
что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за
посещения оккупированного Крыма.Ее пресс-секретарь Ксения
Чудинова заявила, что журналист ездила на полуостров для
создания независимого репортажа в апреле и июле 2014 года. Она
подчеркнула, что постановление правительства Украины о порядке
посещения аннексированного полуострова приняли только в
2015 году.РФ аннексировала полуостров
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством
стран мира.
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