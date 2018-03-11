Новые санкции начали разрабатывать еще до отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании.

Против 49 российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, в Великобритании хотят ввести новые санкции. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает The Telegraph, информирует svodka.net.

Отмечается, что новые санкции будут аналогом «списка Магнитского», который действует в США.

Глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд договорились, что Великобритания разработает свою версию принятого в США закона, согласно которому 49 российских граждан внесены в официальный список «грубых нарушителей прав человека».

Как сообщается, разработка документа началась до того, как в британском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, при этом, по мнению чиновников, многое в этом покушении указывает на причастность к нему России.

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В субботу вечером представители консерваторов, выступающие за новые санкции, заявили, что министры согласились реализовать «поправки Магнитского» и проект закона находится в Палате общин, но правительство сопротивляется внесению в него «ключевых» элементов, которые сделают это закон действенным.

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