|Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела
|11.03.2018 11:02
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Общая рекомендация: останавливаться желательно на стадии легкого опьянения, пишет со ссылкой на .
Нарушение координации движений — сигнал к тому, что употребление спиртного пора прекращать.
Если же вовремя этого сделать не получилось, самый действенный способ быстро протрезветь — две-три капли нашатырного спирта на стакан воды. Выпить залпом.
Не опохмеляться или, по крайней мере, опохмеляться грамотно
Не зря говорят, что «неправильный опохмел приводит к запою». Одна рюмка крепкого алкоголя (или бокал пива) с утра под хорошую закуску большого вреда не принесет, а полбутылки — снова одурманит. К сожалению, ограничиться рюмкой крепкого алкоголя или бокалом пива с утра удается далеко на всем… Именно так, на первый взгляд, безобидно начинается самый настоящий запой. У человека быстро вырабатывается рефлекс — снимать неприятные симптомы похмелья новой дозой, а потом в организме нарушаются обменные процессы, и он превращается в «машину, работающую на этиловом спирте».
Так что лучше не испытывать судьбу, а пытаться справиться безалкогольными методами.
Уменьшить «похмельный» синдром в домашних условиях помогут:
Однако, как правило, помогают менее кардинальные средства, пишет .
Горячий душ
Горячий душ, а лучше легкая парная помогают вернуть сосуды в тонус, и избавиться от алкогольных остатков через потоотделение. Однако, если у Вас слабое сердце, такой метод не рекомендуют, однако, как и пить в принципе.
Калорийная еда
Калорийная еда, действует вяжуще. Жиры обволакивают алкоголь, и помогают организму справиться с его переизбытком. Затем все это дружненько выводится из организма естественным путем.
Рассолы
Рассолы, это вообще классическое средство борьбы с похмельем. Дело в том, соленые жидкости препятствуют процессу дегидратации в организме, который провоцирует алкоголь.
Физические нагрузки
Физические нагрузки также помогают справиться с проблемой вывода остатков алкоголя из организма. Отметим, что спирты выходят из организма через легкие, а следовательно учащенное дыхание, при занятии спортом это хорошо.
Вот так постепенно вы освободитесь от власти спиртного и войдете в обычный ритм жизни. Очень важно не начать пить через день после полного восстановления, весь эффект пойдет насмарку.
Если «домашние антипохмельные методы» не помогают, а по мере очищения организма от алкоголя появляются новые неприятные симптомы, стоит обратиться за помощью к специалистам: вызвать врача на дом или обратиться в специализированную клинику.