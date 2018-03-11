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Победитель "Евровидении 2009" Рыбак представит Норвегию на конкурсе "Евровидение 2018". Видео
11.03.2018 11:08
Новежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак, победивший на "Евровидении 2009", представит Норвегию на конкурсе "Евровидение" в 2018 году. Видео выступления певца с конкурсной песней That´s How You Write A Song обнародовали на канале Eurovision Song Contest в YouTube. "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая.   | Рыбак выйдет на сцену "Евровидения" как участник конкурса Скриншот: Eurovision Song Contest / YouTube видео Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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