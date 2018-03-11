Кто является главным врагом Украины, в чем основная опасность для свободы слова в мире, сколько денег максимально предлагали "Зеркалу недели" за снятие публикации с номера. Об этом, а также о психологических портретах кандидатов в президенты Украины в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал журналист Сергей Рахманин. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Рахманин: Почему так легко приживаются фейки? Медиа нацелены на то, чтобы выдать информацию как можно быстрее, чтобы хотя на минуту опередить конкурента Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Алеся БАЦМАН Главный редактор Я аккуратно положил прослушивающее устройство в кошелек, в отделение для мелочи. А кошелек у меня украли в метро – Привет!– …если не больше…(Улыбаются).– Я и звезда – несовместимые понятия. Я известен в очень узких кругах. Это во-первых. Во-вторых, есть определенные черты характера. А в-третьих, я работаю со смыслами, а не с формами. Такие люди, как правило, не очень интересны широкой публике. Те, кто работает с формами, более интересны. Работающие со смыслами интересны только тем, кто тоже работает со смыслами. А таких людей никогда не бывает много. Объективная штука.– Один из персонажей моего любимого писателя Германа Гессе говорит, что всякая вещь требует внимания, так как всякую вещь можно осмысливать. Но на самом деле людей, интересующихся истолкованием вещей, немного. Всегда было и есть. Но именно они движут миром. Поэтому я работаю для них.– Опосредованно. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Да.– Забавная история. Детективная. Когда я о ней рассказывал, на самом деле хотел посмеяться. Но немножко попал впросак. Объясню, почему. Мне позже пояснили, в чем я ошибся. У меня приблизительно год стоял пакет. Обычный бумажный пакет, новогодний. Я его накануне прошлого Нового года купил, чтобы положить туда дар кому-то. Несколько таких купил, все, кроме одного, использовал. Этот лишний пакет положил в угол, он спокойно там себе стоял целый год. Наступили опять новогодние праздники, канун Рождества. Я обрадовался, что есть пакет. Вытащил из того угла какие-то бумаги, достал его. Он у меня мигрировал по кабинету из угла в угол. И я нашел в нем сложную, непонятную для меня схему, которую принял за прослушивающее устройство. Но в действительности она им не была.Оказалось, это был так называемый звуковой пакет. Нажимаешь на кнопочку – пакет играет музыку. Кнопочка к тому времени уже отвалилась. Но, как говорилось в одном фильме, между всей этой ерунды было кое-что стоящее. Когда я внимательно стал разбираться, то выяснил, что на одну из деталей этого звукового пакета была приклеена штучка, которая, как мне потом рассказали, представляла собой легкий диктофон.– Оказывается, да. Просто не тем устройством, о котором я вначале подумал. Логика человека, который мне это прицепил к звуковому устройству, думаю, была такой…(Улыбаясь).– Нет, я регулярно убираю, так получилось, что этот пакет долго стоял. Он рассчитывал, что я не обращу внимания на звуковую схему. И если прицепить маленькую черную детальку, то я не замечу. Они не догадывались, что я не знал о существовании звуковых пакетов. Затем история получила продолжение, еще более забавное. Бывший сотрудник СБУ, с которым я советовался и для которого сфотографировал и описал этот предмет, сказал, что это легкий диктофон. Не самый качественный канал снятия информации, но, тем не менее, его используют, в том числе – специальные службы. По его словам, некоторые силовые структуры в свое время закупали такие диктофоны. А потом на одном из украинских заводов наладили их выпуск по лицензии. Он попросил назвать серийный номер и название модели. Но были следы затирания, их просто стерли. Он по-дружески посоветовал ничего не оставлять в кабинете, забрать все это домой, а на следующий день мы должны были с ним встретиться. Он сказал, что теоретически есть возможность разобраться, установить, кто его приобрел. Известны способы восстановить серийный номер, даже если его затерли.– Я аккуратно положил эту штуку, она не очень габаритная, в кошелек, в отделение для мелочи. А кошелек у меня украли в метро.– То есть история как началась забавно, столь же забавно и закончилась. Мы встретились с эсбэушником на следующий день, но я просто развел руками. Я не сторонник конспирологических версий, допускаю, что сработал пошлый карманный вор.– Гривен 300. Было служебное удостоверение, банковская карта, на которой не было денег и от которой я не успел избавиться, и весь этот хлам. Если удариться в конспирологию, можно допустить, что кошелек вытащили те, кто мне подложил это устройство. Уж не знаю, кто это. Но если исходить из жизненных реалий, а они обычно более приземленные, чем наши фантастические представления, то, видимо, обыкновенный вор залез ко мне в карман. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Свобода слова есть. О ее формате, условиях и правилах можно говорить долго. Проблема ведь не в ущемлении свободы слова, а в ее определении, в определении журналистики как таковой. Может, это не очень интересно, но, мне кажется, важно. Я попытаюсь быть кратким. И, вероятно, та небольшая аудитория, которую это заинтересует, прислушается к моему небольшому спичу.Дело в том, что наибольшая проблема сейчас – не свобода слова и ее ущемление, а умение отличить правду от неправды. Умение отличать истину, объективность. О чем речь? Журналистика очень изменилась. Она постоянно меняется. Честно говоря, никто не скажет, какой будет украинская и мировая журналистика через пять лет, через 10. Сейчас это много обсуждают, даже целые конференции проводят. Никто не знает. Изменения происходят очень быстро. Из-за развития социальных сетей, интернета, ускорения процесса передачи информации журналистика перестала быть такой, как раньше. На осмысление информации очень мало времени. Вот почему так легко приживаются фейки? Медиа нацелены на то, чтобы выдать информацию как можно быстрее. Чтобы всех опередить.– Времени на проверку информации нет. Тебе важно выставить новость раньше, чтобы хотя на минуту, две, 15 опередить конкурента. Фейки влетают в пространство, потом их перепощивают, и отыскать источник информации становится крайне сложно.Второй момент. У нас сакральное отношение к тому, что называют принципами, стандартами журналистики. Само по себе это неплохо, но несколько неестественно. Даже британские и американские журналисты, работающие в серьезных изданиях, над серьезными темами, утверждают, что сейчас есть возможность жертвовать истиной ради объективности. Условно говоря, имеется серьезное подозрение, к примеру, что MH17 был сбит российским "Буком", и основания так считать собраны в серьезном доказательном кейсе. Но есть альтернативная точка зрения, российская. Безосновательная, абсолютно фейковая. Утверждается, например, что это сделал украинский истребитель. Опыт, интуиция и соотношение "за/против" дают основания говорить, что одна история несерьезная, а другая – серьезная. Но стандарты, которых ты придерживаешься, краеугольный камень устава твоей редакции, требуют от тебя подавать эти точки зрения равными долями, равными дозами. Ты даешь слово российскому генералу, несущему чушь об украинском истребителе, и эксперту, объясняющему, что, судя по всему, там был российский "Бук".Ты якобы следуешь принципам. Но при этом создаешь невероятную кашу в голове потребителя. Зрителя, слушателя, пользователя интернета и так далее. Украины все это тоже касается. Эти вещи значат для журналистики намного больше, чем свобода слова и ее ущемление. Неумение отличить правду от неправды, неумение сделать прививку от фейков и отсутствие времени на переосмысление информации. Информация у нас практически не анализируется, идет вал с разных сторон, ты просто не успеваешь его переваривать.Мы проезжали блокпост. Ко мне подошел военный и сказал: "А я вас знаю. После вашей публикации я пошел добровольцем на фронт" – (Задумался). Было ли страшно? Не припомню такого. У меня нет привычки перечитывать свои статьи.– Подобные случаи, думаю, бывали с каждым журналистом, который довольно долгое время проработал. Не было каких-то ужасных угроз. Бывало, в 90-е годы мне звонили. Когда-то одна очень радикальная организация обещала мне на день рождения подбросить в почтовый ящик гранату. Однажды меня какой-то человек ждал под подъездом. Но это было очень давно. В "нулевые" было сложнее и жестче. Мне не угрожали, но, например, возбудили против меня уголовное дело. После моих публикаций к нам приходили санэпидемстанция, пожарная охрана, налоговая. Подобные методы давления, по правде говоря, намного более эффективны, чем телефонные угрозы какого-нибудь сумасшедшего.– Не составлял такие рейтинги, не расставлял по ранжиру. В последние годы – была публикация под названием "In Re". По фидбеку, откликам и восприятию она, наверное, стала наиболее удачной. Хотя лично мне не очень нравилась. Бывают со многими журналистами странные истории. Есть вещи, в которые ты вкладываешься, которые кажутся тебе практически безупречными, но желаемый ответ они получают не всегда. А есть и те, что цепляют за живое. С тем самым "In Re" произошел случай. По-моему, возле Авдеевки пару лет назад мы проезжали блокпост. Военнослужащие, не Нацгвардия и не МВД, осматривали авто, в котором мы ехали. Ко мне подошел военный. Средних лет, может, такой, как я. И сказал: "А я вас знаю. После вашей публикации я пошел добровольцем на фронт". Для меня такой факт более важен, чем, допустим, какое-то количество лайков. В свое время у меня был текст под названием "День рождения страны". В феврале 2014 года на Майдане ко мне подошел незнакомый человек, я его видел в первый и последний раз. Он сказал, что газету с моей статьей хранит в рабочем столе и перечитывает в тяжелые времена. Чтобы убедиться, что жизнь не так уж плоха и что у нас еще будет свет в конце тоннеля. Подобные вещи воздействуют на меня сильнее, чем любая реакция властей. Она все-таки вторична. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Было такое, несколько раз. Как ни странно, есть люди, которые хвастаются подобным. Имеют право. Бывало, что мои публикации имели определенные политические последствия. Когда только началась война на востоке, мы с коллегой и старым другом Юлией Мостовой – мы однокурсники, более 30 лет дружим – решили пойти на довольно серьезный опыт. Нашли деньги. Ну, в основном Юля искала. Отыскать деньги даже на полезные проекты – это всегда сложная и хлопотная история.Мы получили финансирование на проведение социологического исследования, которое позволило бы основательно и тщательно замерить настроения на востоке по самым щепетильным вопросам. Мы сами сформулировали эти вопросы. Социологи, которым мы их отправили, сказали, что мы точно подошли к проблеме. Какие-то ошибки и неточности они исправили как специалисты. Сделали опрос, мы его описали. Это было непросто. Социология интересна, но она не является самодостаточной. Увидеть действительно важное, на чем нужно сосредоточить внимание, сделать акцент – сложное умение. Это социсследование, к огромному сожалению, осталось не замеченным нашей властью. Она не сделала необходимых выводов. Но потом три украинских социолога рассказывали, что это исследование стало объектом самого пристального внимания со стороны российских властей. Российские социологи по своим каналам переспрашивали украинских, на самом ли деле состоялся такой опрос. Его изучали Совет безопасности и власть президента РФ. Как заявил один из социологов, у него есть основания предположить, что отчасти именно это наше исследование остановило активность россиян на востоке, развитие "русской весны". Не скажу, что это была единственная либо ключевая причина. Но – отчасти.Как-то нам предлагали $2 млн за то, чтобы публикация не выходила – Оно показывало, что пророссийских и антиукраинских настроений намного меньше и они не настолько глубокие. То, что делали россияне практически на всем юго-востоке Украины, пытаясь раскручивать "народные республики", – пустой труд. Они начали сворачивать эти истории. Хотя это может быть совпадением.– Точно не вспомню. Но мы анализировали снижение активности россиян в определенных регионах, и оно по времени совпало с выходом этого исследования. Плюс-минус две-три недели. Не потому, что мне так хочется, а люди, у которых были основания так считать, говорили, что та публикация повлияла на развитие войны. Не остановила войну, но уменьшила масштабы гибридной агрессии, которая разворачивалась у нас на востоке.– Множество раз. Невероятное количество раз.– Мне лично или газете?– Как-то нам предлагали $2 млн за то, чтобы публикация не выходила. Уже готовая. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com (Улыбаясь).– Не могу. Это будет означать судебный иск, а выиграть, мы, ясное дело, не сможем. Мы тогда посмеялись, на уровне анекдота. Сказали: готовы рассматривать. Решили сыграть в игру. Мол, ок, но цена вопроса? Кажется, мы назвали $5 млн. Чтобы посмеяться. А нам ответили: пять – многовато, а два – вполне нормально.– 2013-й, кажется. Публикация все равно вышла. Денег мы не брали. Был случай, когда власть Януковича через одного из своих представителей предлагала нам не упоминать эту власть во время избирательной кампании. Вообще не упоминать. Не хвалить, не критиковать. Просто избегать упоминаний.– Могу ошибаться, по-моему, речь шла о $7 млн.– Нет, разово на всю кампанию. Самая крупная сумма, которую предлагали мне, – $25 тыс. За две публикации, в которых я должен был рассказать, что один человек – самый способный и спасет Украину. Тоже посмеялся.– Да нет, ничего не говорил. Посмеялся – на том и закончилось. Последние лет 10 мне денег за статьи не предлагают, знают, что бессмысленно.Одного депутата я просто послал в Верховной Раде – Видимо, такое искушение есть у любого редактора. Не знаю ни одного редактора, который бы с такой проблемой не сталкивался. Хотя, наверное, такие есть. Это всегда тонкая грань. Соглашаться или не соглашаться? Можно ли осчастливить человека воровством? Наверное, нет. Стоит ли ради рождения чего-либо идти на убийство чего-либо другого? Это всегда философские вопросы. Я не осуждаю тех, кто делает подобные вещи. Но и не одобряю, это уж точно. Я знаю военных в зоне АТО, которые в 2014 году действительно занимались взяточничеством, но деньги не клали себе в карман, а 100% тратили на покупку необходимого [для подразделения] оборудования, инструментов.– Да. Осуждаю ли я этих людей? Нет. Одобряю? Тоже нет. Я их понимаю. Но то другая история. Здесь все еще есть возможность зарабатывать, выкручиваться, не прибегая к подобным вещам. Хоть это и сложно. Но, в принципе, журналистика при отсутствии рынка, в условиях, в которых мы работаем, довольно непростая сфера.– Я бы не говорил об украинских политиках. Я бы говорил об украинской политике. Чему меня точно научила украинская политическая журналистика за это время – терпению. Я не такой уж несдержанный, но тоже живой человек, у меня бывают минуты раздражения, и минуты возмущения, и минуты гнева.– Мне до сих пор стыдно, но такой факт имел место: одного депутата я просто послал в Верховной Раде, в прямом смысле. Очень громко. В присутствии других депутатов. Случается. Я не священный.– Не имеет значения, этот человек сейчас в оккупированном Крыму. (Улыбаясь).– Там на лице было все напечатано. Ждать, переносить чужую глупость, терпеть чье-то раздражение. Терпение – очень полезная штука. Кое-что терпеть нельзя. Но в целом терпение – это именно то, чего столь часто не хватает украинцам и украинским журналистам в частности. Активное соприкосновение с политикой научило меня терпению. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Трех человек, имеющих отношение к политике, я могу называть своими друзьями. Сейчас они не являются активными политиками, но раньше были.– Это не близкие друзья. В целом, это скорее исключение, чем правило. Было время, я преподавал в нескольких вузах на журналистских факультетах. И говорил студентам: самая грубая ошибка, которую допускают журналисты, особенно молодые, – слишком сближаются с политиками. Политики этим пользуются.– Если политик в первый день знакомства предлагает перейти на "ты", лучше этого не делать. Лучше остаться на "вы". У меня, правда, было так: я начинал общение на "вы", но если человек мне отвечал на "ты", я тоже переходил.– Не хочу усложнять им жизнь.– Не только по этой причине. Они по-прежнему исполняют государственные функции, а их начальники могут без особых сантиментов относиться ко мне.Порошенко пытается осуществлять изменения в государстве. Но это у него на третьем месте. На первом и втором – обогащение и стремление остаться у власти – Есть внешний враг и есть внутренний. Внешний враг Украины, конечно, Россия. Это бесспорно, но это правда. Внутренним врагом является отсутствие системного мышления у тех, кто называет себя элитами. Под "элитами" я подразумеваю не только людей, сидящих на Банковой, Грушевского или Садовой, а всех, кто так или иначе влияет на принятие стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что это мне есть меня Теги: публикации