|Украинский лыжник получил для Украины второе "золото" на Паралимпиаде-2018
|11.03.2018 11:16
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Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое местоМаксим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхан получил для украинской сборной вторую золотую награду.
Фото: paralympic.org
Яровой занял первое место между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американский спортсмен, а третье место у корейца, - свидетельствуют данные на сайте соревнований.
Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое место.
Ранее Яровой выиграл две серебряные и одну бронзовую медали на Паралимпиаде в Сочи в 2014
В целом украинцы уже завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
Напомним, 9 марта на 35-тысячном стадионе города Пхенчхан (Республика Корея) состоялась торжественная церемония открытия ХИИ зимних Паралимпийских игр-2018.
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