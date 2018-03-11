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Украинский лыжник получил для Украины второе "золото" на Паралимпиаде-2018
11.03.2018 11:16
Украинский лыжник получил для Украины второе "золото" на Паралимпиаде-2018
Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое место
Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхан получил для украинской сборной вторую золотую награду.
Украинский лыжник получил для Украины второе "золото" на Паралимпиаде-2018 Фото: paralympic.org

Яровой занял первое место между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американский спортсмен, а третье место у корейца, - свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое место.

Ранее Яровой выиграл две серебряные и одну бронзовую медали на Паралимпиаде в Сочи в 2014

В целом украинцы уже завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Напомним, 9 марта на 35-тысячном стадионе города Пхенчхан (Республика Корея) состоялась торжественная церемония открытия ХИИ зимних Паралимпийских игр-2018.

 

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