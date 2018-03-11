Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое место

Яровой занял первое место между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американский спортсмен, а третье место у корейца, - свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое место.