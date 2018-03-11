|Порошенко провел закрытую встречу с блогерами: о чем шла речь
|11.03.2018 11:18
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провел закрытую встречу с украинскими блогерами.
В ходе обсуждения были затронуты все самые актуальные вопросы, рассказал в своемодин из участников Игорь Бигдан, передает .
Самой горячей темой оказалось задержание украинского переговорщика Владимира Рубана.
"По Рубану - это была ювелирная операция спецслужб, вскрывшая большой заговор террористов. На следующей неделе информацию будут постепенно публиковать, Порошенко обещал много интересного", - написал Бигдан.
Также были затронуты экономические темы.
"Налог на выведенный капитал. Это очень крутая реформа, заменяющая налог на прибыль, упрощающая ведение бизнеса, снижающая налоговую нагрузку и стимулирующая инвестиции. Вот реально экономическая бомба, которую ждёт бизнес", - передал в своей интерпретации слова президента блогер.
"Запрет 3-й группы ФОП: Порошенко не поддерживает этот закон", - продолжил он.
Также коснулись войны на Донбассе.
"Будем придерживаться той же стратегии, что и сейчас. Минские соглашения (которые Россия не соблюдает) и санкции (которые Путин за это получает), медленно но уверенно истощают экономику агрессора - в то время как мы крепнем", - передал слова Порошенко блогер.