провел закрытую встречу с украинскими блогерами.

В ходе обсуждения были затронуты все самые актуальные вопросы, рассказал в своемодин из участников Игорь Бигдан, передает .

Самой горячей темой оказалось задержание украинского переговорщика Владимира Рубана.

"По Рубану - это была ювелирная операция спецслужб, вскрывшая большой заговор террористов. На следующей неделе информацию будут постепенно публиковать, Порошенко обещал много интересного", - написал Бигдан.

Также были затронуты экономические темы.

"Налог на выведенный капитал. Это очень крутая реформа, заменяющая налог на прибыль, упрощающая ведение бизнеса, снижающая налоговую нагрузку и стимулирующая инвестиции. Вот реально экономическая бомба, которую ждёт бизнес", - передал в своей интерпретации слова президента блогер.

"Запрет 3-й группы ФОП: Порошенко не поддерживает этот закон", - продолжил он.

Также коснулись войны на Донбассе.

"Будем придерживаться той же стратегии, что и сейчас. Минские соглашения (которые Россия не соблюдает) и санкции (которые Путин за это получает), медленно но уверенно истощают экономику агрессора - в то время как мы крепнем", - передал слова Порошенко блогер.

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