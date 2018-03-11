Курс Bitcoin 11 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с субботой потерял около 6%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 11 марта, в воскресенье, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8789.00 BTС/USD (-5.80%)

Американская биржа Bitfinex 8785.90 BTС/USD (-5.62%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с субботой (9330.55 BTС/USD) упал на 5.80%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 30 559 857 долларов на 3407 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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