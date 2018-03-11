В воскресенье, 11 марта, вторую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевал лыжник Максим Яровой. Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований. Яровой занял первое место между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров.

Второе место занял американский спортсмен Даниэль Кноссен, третье - представитель Южной Кореи.

Также, 18-летний украинец Тарас Рад занял 7 место.

Напомним, Паралимпиада-2018 стартовала в Южной Корее 9 марта. Украину представляют 33 атлета в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Пхенчхане паралимпийская сборная Украины завоевала сразу пять медалей в первый день Паралимпиады-2018.

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