Депутаты Всекитайского собрания народных представителей
проголосовали за внесение поправок в конституцию страны.
"За" проголосовало 2958 депутатов Фото: EPA За внесение
соответствующих изменений в конституцию страны проголосовало
2958 депутатов, против – два.Таким образом, нынешний президент
Китая Си Цзиньпин, который руководит страной с 2013 года, сможет
остаться на этом посту и после 2023 года.Предложение убрать из
конституции страны положение о том, что председатель и
заместитель председателя Китайской Народной Республики не могут
занимать свои посты более двух сроков подряд, внесла 25 февраля
Коммунистическая партия Китая. Это ограничение действовало
с 1982 года.
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