Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за внесение поправок в конституцию страны. "За" проголосовало 2958 депутатов Фото: EPA За внесение соответствующих изменений в конституцию страны проголосовало 2958 депутатов, против – два.Таким образом, нынешний президент Китая Си Цзиньпин, который руководит страной с 2013 года, сможет остаться на этом посту и после 2023 года.Предложение убрать из конституции страны положение о том, что председатель и заместитель председателя Китайской Народной Республики не могут занимать свои посты более двух сроков подряд, внесла 25 февраля Коммунистическая партия Китая. Это ограничение действовало с 1982 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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