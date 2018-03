Аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science опубликовала новое видео, на котором самолет ВВС США ведет наблюдение за неопознанным летающим объектом.

Сообщается, что запись сделана истребителем F/A-18 Hornet в 2015 году у восточного побережья США на высоте 7,5 тысячи метров. На ней виден овальный объект, который с большой скоростью двигается над поверхностью моря, информирует svodka.net.

Переговоры пилотов свидетельствуют о том, что НЛО удалось захватить в прицел лишь с третьей попытки, при этом ранее летчики не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.

В декабре 2017 года Пентагон обнародовал видео 2004 года, в котором американские истребители пытаются перехватить вращающийся НЛО, который двигался быстрее любого самолета ВВС США.

Ранее Минобороны США официально признал существование “Расширенной программы идентификации авиационных угроз”, в рамках которой с 2007 по 2012 годы ведомство занималось исследованием неопознанных летающих объектов. В общей сложности на ее финансирование ушло около 22 миллионов долларов.

