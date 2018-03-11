Президент России Владимир Путин сделал комплимент своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову, заявив, что тот "иногда несет пургу". Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский. Белковский: Президент РФ отнюдь не имел в виду унизить своего пресс-секретаря. Ровно наоборот Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Ровно наоборот. Имели место остроумная шутка (по путинским стандартам юмора) и изысканный комплимент пресс-секретарю ("я ему так доверяю, что даже позволяю гнать несогласованную пургу")", – пояснил политолог.По мнению Белковского, имидж Пескова в Кремле от заявления Путина только выиграл."Песков нынче счастлив, как и все его родные и близкие. А системные завистники г-на Пескова еще больше ему завидуют. Такова этика этой системы. А жить в системе и быть свободной от нее – нельзя", – подытожил он. https://www.facebook.com/joshua.raynolds/posts/1736595699719348 В своем интервью, записанном 1-го и 2 марта, Путин заявил, что не контролирует все высказывания сотрудников администрации."Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" – отметил он.Песков является руководителем пресс-службы президента России с 2012 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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