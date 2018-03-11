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Белковский о заявлении Путина о "несущем пургу Пескове": Песков нынче счастлив, как и все его родные и близкие
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11.03.2018 11:31
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Президент России Владимир Путин сделал комплимент своему
пресс-секретарю Дмитрию Пескову, заявив, что тот "иногда несет
пургу". Такое мнение высказал российский политолог Станислав
Белковский. Белковский: Президент РФ отнюдь не имел в виду унизить
своего пресс-секретаря. Ровно наоборот Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com "Ровно наоборот. Имели место остроумная шутка (по
путинским стандартам юмора) и изысканный комплимент
пресс-секретарю ("я ему так доверяю, что даже позволяю гнать
несогласованную пургу")", – пояснил политолог.По мнению
Белковского, имидж Пескова в Кремле от заявления Путина только
выиграл."Песков нынче счастлив, как и все его родные и
близкие. А системные завистники г-на Пескова еще больше ему
завидуют. Такова этика этой системы. А жить в системе и быть
свободной от нее – нельзя", – подытожил он.
https://www.facebook.com/joshua.raynolds/posts/1736595699719348
В своем интервью, записанном 1-го и 2 марта, Путин заявил, что не
контролирует все высказывания сотрудников администрации."Неужели вы
думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой
пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю
по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему
это поручил?" – отметил он.Песков является руководителем
пресс-службы президента России с 2012 года.
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