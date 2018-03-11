Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь

"В целом, за прошедшие сутки, агрессор совершил 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в военно-медицинский госпиталь. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", - заявил спикер операции Олег Сушинский, говорится в утреннем сводке штаба АТО.

На Луганском направлении враг из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы калибра 82 мм боевики применили неподалеку Катериновки.

В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты близко Водяного. Также с 82-мм минометов и гранатометов боевики вели огонь по защитникам Богдановка.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды ообстрилялы позиций Вооруженных Сил Украины в Донбассе. Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговской погиб в зоне АТО 9 марта в 2:00 ночи от пули вражеского снайпера.На Луганском направлении соперник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы калибра 82 мм боевики применили неподалеку Катериновки.

В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты близко Водяного. Также с 82-мм минометов и гранатометов боевики вели огонь по защитникам Богдановка.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды ообстрилялы позиций Вооруженных Сил Украины в Донбассе. Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговской погиб в зоне АТО 9 марта в 2:00 ночи от пули вражеского снайпера.