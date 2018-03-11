При первом запуске тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy ее первая ступень не смогла приводнится на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и потерпела крушение.

Об этом на пресс-конференции сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск, информирует svodka.net.

Во время посадки центрального ускорителя у него сработал лишь один из трех двигателей, вероятно, по причине отсутствия топлива. Ускоритель рухнул в 90 метрах от платформы на скорости около 500 км/ч.

Кроме этого, осколки повредили платформу «Of Course I Still Love You», разрушив два двигателя.

На видео момент с падением на 01:12.

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Также Маск сказал, что автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в качестве груза, не получится доставить на близкую к Марсу орбиту, поскольку, судя по всему, двигатели ракеты работали слишком долго, и теперь электромобиль улетит в сторону пояса астероидов.

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