Победитель "Евровидения 2009" Рыбак представит Норвегию на конкурсе "Евровидение 2018". Видео
11.03.2018 11:38
Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак,
победивший на "Евровидении 2009", представит Норвегию на конкурсе
"Евровидение" в 2018 году. Видео выступления певца с конкурсной
песней That´s How You Write A Song обнародовали на канале
Eurovision Song Contest в YouTube. "Евровидение 2018" пройдет в
столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке | Рыбак выйдет на
сцену "Евровидения" как участник конкурса Скриншот: Eurovision Song
Contest / YouTube видео Видео:
Eurovision Song Contest / YouTube