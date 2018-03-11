В воскресенье, 11 марта, в Киеве закроют несколько центральных станций метро в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

Известно, что ограничения будут действовать на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, вероятно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что киевское "Динамо" проведет свой первый поединок во втором этапе чемпионата Украины по футболу. Соперником киевлян будет ровенский "Верес".

Как сообщал svodka.net ранее, в Youtube появился новый рекламный ролик джинсов мирового бренда одежды Diesel, который сняли в одной из киевских столовых.

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