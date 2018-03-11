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Марія Яремчук похизувалася розкішними дредами (ФОТО)
11.03.2018 11:43
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Відома співачка Марія Яремчук не так давно вирішила змінити імідж, тож тепер у її Інстаграмі можна побачии незвичний образ зірки - довгі та розкішні дреди, які співачка поєднує навіть з елегантними сукнями "принцеси".

Напередодні зірка поділилась черговим селфі з дредами - співачка приїхала до Львова, тож не полишила шанувальників без світлин. Фани від зачіски зірки у захваті, запевняючи, що вона виглядає водночас і жіночно, і стильно. Що скажете?

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) 10 Бер 2018 р. о 6:28 PST



Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) 1 Бер 2018 р. о 8:44 PST


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