|Марія Яремчук похизувалася розкішними дредами (ФОТО)
|11.03.2018 11:43
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Відома співачка Марія Яремчук не так давно вирішила змінити імідж, тож тепер у її Інстаграмі можна побачии незвичний образ зірки - довгі та розкішні дреди, які співачка поєднує навіть з елегантними сукнями "принцеси".
Напередодні зірка поділилась черговим селфі з дредами - співачка приїхала до Львова, тож не полишила шанувальників без світлин. Фани від зачіски зірки у захваті, запевняючи, що вона виглядає водночас і жіночно, і стильно. Що скажете?
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